Avec l’arrivée d’Antoine Griezmann, l’avenir s’assombrit un peu plus pour Malcom (22 ans) au FC Barcelone. Et les rumeurs d’un possible retour de Neymar Jr n’arrangent pas les choses également. Très peu utilisé par Ernesto Valverde la saison dernière (20 matches toutes compétitions), le Brésilien va tenter de gagner du temps de jeu ailleurs.

Et selon les informations de Goal.com, l’ailier est convoité par le Borussia Dortmund. Le club allemand tenterait de négocier un transfert de 42 M€ pour attirer l’ancien Bordelais en Bundesliga. Mais dans le même temps, Mundo Deportivo indique que les dirigeants catalans n’ont pas encore reçu d’offre pour le natif de São Paulo. Affaire à suivre...

