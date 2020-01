Indisponible pendant 5 mois après une grave blessure au genou, Aymeric Laporte faisait son retour ce mardi lors du déplacement victorieux (1-0) de Manchester City sur le terrain de Sheffield United. Un retour dont s’est réjoui l’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola. Le technicien catalan a couvert son joueur d’éloges en conférence de presse d’après-match.

« Il nous manquait, c’est le meilleur défenseur central gaucher. Imaginez la meilleure équipe du monde perdre son meilleur défenseur. Il est important dans la construction et fait preuve de personnalité », a-t-il rapporté. Distancés par Liverpool dans la course au titre, les Mancuniens vont tenter de conserver leur deuxième place. Et comme l’a déclaré Guardiola, ils auront besoin de Laporte. « Je suis heureux qu’il ait pu jouer autant (remplacé à la 78e). C’est une bonne première étape et je suis sûr qu’il va nous aider jusqu’à la fin de la saison. Il est tellement important dans notre organisation, par son talent mais aussi son caractère et sa mentalité. »