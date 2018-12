Arrivé cet été à Manchester City en provenance de Leicester, Riyad Mahrez s’est bien adapté au système de Pep Guardiola, qui le fait souvent jouer (26 matches toutes compétitions confondues, 7 buts, 6 passes décisives). Bien que ses statistiques soient plus que correctes, l’international algérien (43 sélections, 10 buts) pensent pouvoir faire mieux avec les Citizens.

C’est en tout cas ce qu’il a déclaré, dans des propos relayés par Sky Sports. « Quand tu arrives les six premiers mois, il est toujours difficile de s’adapter à tout. Je me sens très bien. Je suis toujours nouveau dans l’équipe. Je pense que plus les mois vont passer et mieux je vais me sentir. » Il aura l’occasion de faire étalage de son talent cet après-midi, sur la pelouse de son ancien club Leicester (16 heures), pour la 19e journée de Premier League.