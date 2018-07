Depuis quelques mercatos maintenant, Riyad Mahrez ronge son frein. Après son incroyable année avec Leicester voici deux saisons maintenant, l’international algérien doit rester chez les Foxes. Le grand patron du club anglais en ayant fait son chouchou, l’a donc déclaré intransférable au grand dam du Fennec qui, lui, se voyait partir vers d’autres cieux. Ce n’était pourtant pas les courtisans qui manquaient, mais bien la volonté de son club de le laisser partir.

Ainsi, après la première année, Mahrez avait obtenu de la part de son club une sorte de bon de sortie. Toutefois, les offres, qui ne manquaient pas, n’étaient pas suffisantes aux yeux des propriétaires des Foxes pour le laisser quitter le Champion d’Angleterre 2016. L’hiver dernier, pourtant, l’ancien Havrais pensait que, après N’Golo Kanté, transféré à Chelsea après le titre de Premier League, son heure était venue de truster à nouveau les hautes sphères dans un club plus important.

The best things come to those who wait… #welcomeriyad to Manchester City ! #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0

— Manchester City (@ManCity) 10 juillet 2018