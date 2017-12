Manchester United reçoit actuellement Southampton dans le cadre de la 21e journée de Premier League (la rencontre est à suivre en live commenté sur notre site) pour reprendre deux points d’avance sur Chelsea.

Les choses ont mal débuté puisque Romelu Lukaku a dû céder sa place après 10 minutes de jeu. Le Belge a pris un coup derrière la tête, ce qui l’a obligé à s’arrêter et à s’allonger au sol. Complètement sonné, il a été évacué sur civière et sous assistance respiratoire. Old Trafford a applaudi sa sortie.