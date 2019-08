Sorti prématurément lors du Community Shield, remporté face à Liverpool (1-1, 4-5 tab), Leroy Sané (23 ans) s’est blessé au genou. Si les premiers échos de sa blessure se voulaient rassurants, cela serait plus grave que prévu indique le Daily Mail.

Au point de remettre en cause son transfert au Bayern Munich ? Possible. L’Allemand fait l’objet d’une cour assidue de la part du champion de Bundesliga mais les Citizens réclament près de 120 M€ pour le laisser partir. Et cette blessure, qualifiée de « grave » par le média anglais, pourrait faire capoter l’opération.

