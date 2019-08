C’est bientôt le retour de la Premier League et pour lancer la saison, Manchester City et Liverpool s’affrontent à Wembley à l’occasion du Community Shield. Annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich, Leroy Sané (23 ans) était tout de même titulaire avec les Citizens pour cette rencontre.

Mais l’Allemand a dû céder sa place prématurément. À la suite d’une faute d’Alexander-Arnold, l’attaquant semblait touché au genou et n’a pas pu reprendre sa place sur la pelouse. Gabriel Jesus l’a remplacé mais la blessure de l’ancien joueur de Schalke 04 semblait sérieuse.

CITY SUB | @LeroySane19 limps off to be replaced by @gabrieljesus33

1-0 #mancity pic.twitter.com/lhr5hIv61w

— Manchester City (@ManCity) August 4, 2019