Manchester City fera sans aucun doute appel devant le TAS, mais pour l’instant, ce qu’on sait c’est que le champion d’Angleterre en titre n’aura pas le droit de disputer de compétition européenne lors des deux prochaines saisons. La faute, entre autres, à un non-respect des règles imposées par le fair-play financier de l’UEFA. Une suspension et qui remet en cause l’avenir de plein de joueurs, forcément.

Et selon The Athletic, du côté de Manchester on est énervé vis à vis de plusieurs grands clubs européens, à savoir le Real Madrid, le PSG, le Bayern et le reste d’équipes du championnat britannique. Selon les Citizens, ces clubs ont fait pression auprès de l’UEFA pour que les Skyblues soient sanctionnés, forçant la main de l’institution qui régit le football européen. On ne connaîtra cependant probablement jamais tout le fond de l’histoire...