Nouveau choc en Premier League. Une semaine après la large victoire de Manchester United contre Chelsea (4-0), Manchester City et Tottenham s’affrontent dans quelques minutes à l’Etihad Stadium pour le compte de la 2e journée de PL. À domicile, les Citizens se présentent en 4-3-3 et Pep Guardiola change trois joueurs. Otamendi, Gundogan et Bernardo Silva sont titulaires et remplacent Stones, David Silva et Mahrez.

De son côté, Tottenham s’articule également en 4-3-3. Après la victoire face à Aston Villa (3-1), Mauricio Pochettino réalise un seul changement dans son onze de départ. Pour épauler Kane en attaque, Eriksen prend la place de Lucas Moura et va donc évoluer aux côtés de Lamela.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Gundogan, Rodri - B. Silva, Agüero, Sterling

Tottenham : Lloris - Walker-Peters, Alderweireld, Sanchez, Rose - Ndombélé, Winks, Sissoko - Lamela, Kane, Eriksen

