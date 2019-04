Après la victoire de Tottenham contre Manchester City (1-0) et celle de Liverpool face au FC Porto (2-0), les quarts de finale aller de Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi avec notamment au programme ce choc entre Manchester United et le FC Barcelone à Old Trafford. Dans ce match aller, les Red Devils, tombeurs du Paris Saint-Germain au tour précédent, vont vouloir bien démarrer à la maison avant le retour au Camp Nou. De leur côté, les Blaugranas, qui ont battu l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale, vont tenter de prendre une option pour le dernier carré.

Pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjær aligne son 3-5-1-1 avec un seul changement opéré par rapport au onze de départ aligné contre les Wolves (1-2). Rashford est en effet préféré à Lingard pour épauler Lukaku. Pogba est lui toujours présent dans l’entrejeu. Dans les rangs barcelonais, Ernesto Valverde opte pour un 4-3-3. Le technicien espagnol change également un seul joueur après la victoire face à l’Atlético de Madrid (2-0). Au poste de latéral droit, Sergi Roberto est remplacé par Semedo. Le reste ne change donc pas avec notamment le trio Coutinho-Suarez-Messi devant.

Les compositions officielles

Manchester United : De Gea - Dalot, Smalling, Lindelöf, Shaw - Fred, McTominay - Young, Pogba, Rashford - Lukaku

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, J. Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho