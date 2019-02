Choc de la 27e journée de Premier League, le duel entre Manchester United et Liverpool s’annonce passionnant. A domicile, les Red Devils s’organisent en 4-3-3 avec David De Gea dans les buts et une défense composée d’Ashley Young, Victor Lindelöf, Chris Smalling et Luke Shaw. Ander Herrera et Scott McTominay forment le double pivot tandis que Paul Pogba évolue un cran plus haut. Enfin, la pointe de l’attaque mancunienne est partagée entre Juan Mata, Romelu Lukaku et Marcus Rashford.

De son côté, Liverpool propose un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. La défense est constituée de James Milner, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Le cœur du jeu est animé par Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson et Fabinho. Enfin, le trio composé de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané se trouve en pointe de l’attaque des Reds.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Young, Lindelöf, Smalling, Shaw - Herrera, McTominay - Pogba - Mata, Lukaku, Rashford

Liverpool : Alisson - Milner, Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Fabinho - Salah, Firmino, Mané