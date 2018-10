« Sur le terrain, il demande le ballon, mais avant de parler à ses coéquipiers, il va jouer à la Play. Pour moi, c’est difficile de parler, mais il est inutile de vouloir faire d’un leader un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match »,déclarait Diego Maradona en début de semaine. Des déclarations qui ont mis le feu aux poudres. Se rendant compte de l’ampleur de ses mots, l’Argentin est revenu sur ses déclarations.

En effet, Diego Maradona a tenté de se sortir de la polémique avec une déclaration relativement... surprenante. Des propos rapportés par Olé. « Je me fiche que les gens le prennent bien ou mal. Je sais qui est Leo. Je sais que c’est le meilleur joueur du monde. Si vingt joueurs vont aux toilettes, je n’ai jamais nommé Messi. Ce qu’il se passe, c’est qu’ils veulent m’opposer à Lionel Messi mais ils n’y arrivent pas. Mon amitié avec lui est plus grande que tout ce qu’ils peuvent écrire. Et je dis que c’est le plus grand joueur du monde », a ainsi déclaré ce dernier. Suffisant pour éteindre la polémique ? Difficile à dire...