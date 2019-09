Coach emblématique de la Juventus dont il est resté sur le blanc entre 1994 et 1999 puis entre 2001 et 2004, Marcello Lippi (71 ans) a notamment remporté la Ligue des Champions en 1996. Il a aussi atteint la finale lors des éditions 1997, 1998 et 2003. Dans une interview pour le Daily Mail, il a expliqué qu’il aurait pu quitter le club du Piémont pour Tottenham.

« Oui, j’étais très proche pendant que je dirigeais la Juventus. Ils étaient très gentils et ont contacté mon fils Davide. Mais je n’avais pas envie de quitter Turin. Pour moi, la Juve c’était comme Manchester United pour Ferguson, un club que j’aimais tant. Ensuite, je ne savais pas l’anglais et c’est pour cette raison que j’ai décidé de refuser. »

