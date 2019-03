Coupable d’une grossière erreur sur le deuxième but de Manchester United (1-3) mercredi dernier, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions, Gianluigi Buffon s’était attiré de nombreuses critiques après cette contre-performance. Et si son âge (41 ans) a été pointé du doigt par certains, le considérant trop vieux, le portier italien peut encore compter sur plusieurs soutiens.

C’est notamment le cas de son ancien sélectionneur en équipe d’Italie, Marcello Lippi, avec lequel il a notamment remporté la Coupe du monde 2006 : « Gigi ? Une erreur peut arriver à tout le monde et l’âge n’a rien à voir avec cela, a indiqué Lippi au quotidien La Repubblica. Et puis, Buffon est le gardien qui compte le plus grand nombre d’arrêts de tout le championnat français. Il est, disons-le, immortel ou presque. »