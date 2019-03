Certains diront que le timing est malheureux, voire douteux. Quelques minutes avant le coup d’envoi de PSG-Manchester United, la chaîne de télévision italienne Sky Sport annonçait la prolongation pour une année supplémentaire de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain. Une information à prendre avec le plus grand sérieux lorsque l’on sait que la femme du portier italien travaille pour ce média. La soirée démarrait plutôt bien pour le champion du Monde 2006, d’autant qu’il avait été titularisé dans les buts au détriment d’Alphonse Aréola. Tout sauf une surprise puisque Buffon avait disputé tous les matches de C1 auxquels il pouvait prétendre depuis la fin de sa suspension. Les trois derniers matches de poules et le huitième de finale aller, à Old Trafford. Oui mais voilà, rien ne s’est passé comme prévu pour l’ancienne gloire de la Juventus, venue à Paris pour tenter de remporter sa toute première Ligue des Champions.

Peu inspiré dans la plupart de ses interventions, Buffon n’est pas exempt de tous reproches sur l’ouverture du score de Romelu Lukaku, sa sortie sur la passe en retrait manquée de Thilo Keher n’ayant pas franchement compliqué la tâche du buteur belge (2e). Il a touché le fond sur une frappe anodine de Marcus Rashford de 30 mètres, à la demi-heure de jeu. Une erreur de débutant pour un portier d’expérience, abandonné par sa défense sur la reprise victorieuse d’un Lukaku à l’affût sur la ligne des six mètres. Autre symbole des difficultés du Transalpin : peu avant l’heure de jeu, alors qu’un ballon vient vers lui à 30 mètres de ses buts et qu’il n’est pas attaqué, le n° 1 parisien ratait son contrôle, étant obligé de reculer, perdant quelques secondes précieuses signifiant la fin d’un temps forts des siens. Si personne ne voulait accabler particulièrement « Gigi » Buffon après la rencontre, son manque d’impact et sa fébrilité ont plombé le PSG.

Une boulette face à MU qui fait tache

Certains parleront d’âge, mais dans la même soirée, Iker Casillas battait à trente-sept ans le nombre de victoires glanées en Ligue des Champions. Avec 101 victoires, l’ancien portier du Real Madrid a dépassé Cristiano Ronaldo. Si en France, les notes accordées à Gianluigi Buffon sont catastrophiques (2/10 sur FM et dans L’Équipe, 3/10 dans Le Parisien), en Italie, Buffon n’est pas non plus épargné ce matin. Dans ses colonnes, La Gazzetta dello Sport ne prend pas de gants avec le portier italien, jugeant son erreur sur le deuxième but de Romelu Lukaku comme « une tache pour un joueur qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2020 avec le PSG, avec une année supplémentaire en option, pour un salaire de 8 M€ et qui peut facilement atteindre 10. ». De son côté, le Corriere dello Sport titre « un Buffon désastreux : une bourde offre un but à Lukaku » et précise : « la malédiction de la Ligue des champions continue pour Gianluigi Buffon, qui, après avoir manqué le coche lors de sa longue aventure à la Juve, a dû également s’incliner sous le maillot du PSG ».

Certains invitent même la légende italienne à raccrocher les crampons. Mais comme évoqué hier par la Sky, Gigi Buffon, 41 ans, n’en a sans doute pas terminé avec le football professionnel et va continuer l’aventure avec le PSG, au moins la saison prochaine. Pour les prochains matches de Ligue 1 et de Coupe de France, Thomas Tuchel devrait sans nul doute poursuivre son turnover et remettre Alphonse Areola dans les buts, au moins pour la rencontre face à Dijon (mardi, 19h). Reste à savoir si Gianluigi Buffon aura les capacités et surtout l’envie de rebondir, motivé par les deux dernières compétitions françaises dans lesquels les Parisiens restent en course (Ligue 1, Coupe de France). Lui qui était clairement venu à Paris avec l’objectif d’enfin remporter une Ligue des Champions, qui le fuit depuis le début d’une carrière qui a commencé à la fin des années 90. Le même objectif que le Paris Saint-Germain finalement.