Entraîneur italien à l’énorme palmarès, Marcello Lippi (70 ans) est plus proche du terme que du début de sa carrière. Dans un entretien pour le Corriere dello Sport, le sélectionneur de la Chine (depuis 2016) a confié son envie d’arrêter sa carrière sur les bancs de touche.

Il a ainsi déclaré au quotidien sportif transalpin : « j’ai envie de retourner à la maison. Mon contrat en Chine se termine en 2019 et je crois que ce sera mon dernier. » Après avoir tout gagné avec la Juventus (Championnat, Ligue des Champions, Coupe d’Italie, Supercoupe d’Europe, Coupe Intercontinentale, entre 1994 et 1999, et entre 2001 et 2004) et Guangzhou (Championnat, Coupe nationale, C1 asiatique, entre 2012 et 2014). Il a aussi ramené l’Italie sur le toit du monde en remportant le Mondial 2006.