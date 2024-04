USM Alger-RS Berkane : les lourdes accusations de l’Algérie contre le Maroc et la CAF

Plus qu’un match. Dimanche soir, le RS Berkane et l’USM Alger doivent s’affronter dans les cadre des 1/2 finales retour de la Coupe de la CAF. Mais dans quelles conditions se déroulera la rencontre, si elle a bien lieu ? Depuis quelques jours, ce match fait couler beaucoup d’encre en Afrique après les polémiques nées durant la manche aller. Celle-ci aurait dû avoir lieu dimanche dernier. Mais un litige n’a pas permis la bonne tenue de cette partie. Tout a commencé vendredi dernier lorsque les autorités algériennes ont bloqué l’équipe marocaine durant plusieurs heures à l’aéroport.

Les maillots de la discorde

La raison ? Sur les maillots du RS Berkane, validés par la CAF depuis le début de la compétition, figurait une carte du Maroc où le Sahara occidental était intégré. Ce qui n’a pas été du goût de l’Algérie, qui soutient le Front Polisario et juge ce territoire comme étant indépendant. Les autorités algériennes ont ainsi confisqué les tuniques et la FAF a mis à disposition d’autres maillots. Mais finalement, la rencontre a été annulée à quelques minutes du coup d’envoi. Les Marocains, qui n’avaient pas leurs maillots, et les Algériens, qui estiment que c’est le RSB qui ne s’est pas présenté pour jouer, ne sont pas parvenus à s’entendre, chacun estimant être dans son bon droit. Au milieu, la CAF a donc arbitré ce conflit.

Hier, elle a décidé de trancher en faveur du RSB. «Lors de sa réunion tenue le 24 avril, la Commission d’Organisation des Compétitions Interclubs et de la Gestion du Système des Licences des Clubs a décidé ce qui suit : sanctionner le Club USMA par un forfait de 0-3 pour le match no.129 USMA (Algérie) vs RS Berkane (Maroc) de la Total Energies Coupe de la Confédération 2023/2024, soumettre le cas au Jury Disciplinaire pour des éventuelles sanctions additionnelles, le match retour RS Berkane (Maroc) vs USMA (Algérie) de la Total Energies Coupe de la Confédération 2023/2024 – au Stade Municipal de Berkane – 20H00 (heure locale) le 28 avril 2024 est maintenu.»

La CAF a tranché

Une décision qui a été bien accueillie dans le camp marocain. Beaucoup moins du côté algérien, d’autant que l’USMA pourrait recevoir d’autres sanctions. La presse locale est ulcérée par ce choix, à l’image du journal Compétition. «La CAF vient de rendre son verdict dans l’affaire du match USM Alger – RS Berkane, initialement prévu dimanche dernier au stade du 5 juillet pour le compte de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football, et non joué en raison du refus des joueurs du club marocain d’entrer sur le terrain. Et le moins que l’on puisse dire est que la décision de la CAF a, une fois de plus, était tout simplement scandaleuse.»

Compétition poursuit : «l’instance africaine de football, et sans dévoiler les lois et les articles sur lesquels elle s’est basée pour rendre son verdict, a annoncé la défaite de l’USMA sur tapis vert par trois buts à zéro. Le match retour est prévu ce dimanche au Maroc.» TSA Algérie a aussi commenté cette décision. «Sans surprise, l’instance africaine, qui est sous influence marocaine, a déclaré la RS Berkane vainqueur sur tapis vert sur le score de 3-0 contre l’USMA, tenant du titre. Le match retour entre les deux clubs est maintenu pour dimanche prochain à Berkane. L’USM Alger pourrait se déplacer et ne pas jouer contre le club marocain si ce dernier se présente avec son maillot controversé.» Même son de cloche chez DZ Foot, qui a chargé l’écurie marocaine.

La presse algérienne est remontée

«Premièrement, il faut bien comprendre que contrairement à la partie algérienne qui a semblé naviguer à vue durant 48 heures, les dirigeants du RS Berkane savaient pertinemment ce qu’ils faisaient, scénarisant chaque moment de l’arrivée à l’aéroport jusqu’au moment de refuser d’entrer sur le terrain. Il faut dire qu’au vu des différentes actions entreprises par la Confédération Africaine de Football durant ce week-end, ils se savaient protégés de bout en bout bien que leurs actions soient en infraction avec plusieurs règlements de la FIFA, de la CAF et même plus globalement de charte olympique. En arborant une carte du Maroc litigieuse et non reconnue par l’ONU en lieu et place du drapeau du pays, comme le font de nombreux clubs africains, le but du club marocain est d’imposer la revendication territoriale de son pays sur le Sahara Occidental.»

DZ Foot ajoute : «pourtant les textes et les chartes régissant le sport et le football en particulier sont clairs nets et précis (…) Tout ceci a été bafoué par le club marocain avec la complicité active de la CAF sous influence de l’omnipotent Fouzi Lekjaa, ancien président du RS Berkane. Pour faire valoir ses droits et surtout ses positions diplomatiques sur le Sahara Occidental, l’Algérie aurait dû protester officiellement contre la validation de la tenue du RS Berkane par la CAF dès la première fois. L’instabilité à la tête de la FAF et une absence totale de stratégie en diplomatie sportive ont abouti au fait accompli du club marocain qui a pu patiemment installer l’idée que ce maillot ne posait pas problème (…) Le pays voisin bénéficie non seulement depuis 2017 de présidents de la CAF faibles ou incapables d’autonomie mais aussi d’une grande proximité avec Gianni Infantino le président de la FIFA.»

De lourdes accusations

La Gazette du Fennec a aussi été sidérée et a titré "le verdict scandaleux de la CAF", avant de développer sur le sujet. «La Confédération africaine de football a statué sur l’affaire de la demi-finale aller de la Coupe de la CAF entre l’USM Alger et la RS Berkane (Maroc). Bien que ce soit cette dernière (équipe) qui ne s’est pas présentée sur la pelouse du stade 5 juillet 1962 (Alger) il y a 3 jours, l’instance a décidé de lui accorder une victoire sur tapis vert (0-3) en maintenant la seconde manche prévue dans 4 jours au Maroc. Scandaleux! Il n’y a plus de bon sens ni respect des règles. La CAF a rendu une décision qui confirme que Fouzi Lekjaâ et le Maroc ont la mainmise totale sur le département décisionnel de la structure confédérale et font ce que bon leur semble. »

La GDF a précisé : «alors que c’était la formation marocaine qui avait décidé délibérément de ne pas disputer la partie, ce sont les Usmistes qui se retrouvent sanctionnés. Dès lors, les camarades de Zineddine Belaïd partent avec un handicap de 3 buts (virtuels) pour la seconde manche programmée sur les terres marocaines. Évidemment, les Rouge et Noir ouvrent droit à un appel auprès de la Commission de recours la CAF pour contester cet abus. Cependant, il n’y a pas grand-chose à espérer de cette démarche sachant l’impartialité avérée de l’instance.» Le média algérien ajoute que le TAS (Tribunal arbitral du Sport), qui a reçu une plainte de la part de la FAF et de l’USMA avant même le verdict final, a été saisi et la Fédération algérienne va aussi faire appel de la décision de la CAF auprès du TAS pour sanctionner le RSB. De plus, la FAF envisage sérieusement de porter plainte contre la CAF «auprès de la commission d’éthique de la FIFA pour violation de ses règlements.» L’Algérie ne digère pas cette décision alors que cette affaire risque encore de faire couler de l’encre. Le match retour a lieu dimanche et d’autres sanctions peuvent aussi tomber contre la fédération.