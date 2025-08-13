Nice tente de doubler le Paris FC pour Amadou Haidara

En quête d’un milieu de terrain depuis le début du mercato, le Paris FC n’a pour le moment pas trouvé son bonheur. Après avoir tenté pendant plusieurs semaines d’attirer dans ses rangs Benjamin André, le club francilien n’a pas réussi à faire craquer le LOSC qui a finalement prolongé son capitaine. Alors le Paris FC a étudié d’autres pistes et l’une des plus concrètes se nommait Amadou Haidara, milieu de terrain de Leipzig.

La suite après cette publicité

L’international malien, qui évolue donc dans un club Red Bull comme le Paris FC, était donc sur les tablettes des Parisiens qui avaient débuté des négociations avec le club allemand. Arrivé à Leipzig en 2019 après une solide expérience du côté de Salzbourg, le milieu de 27 ans était donc la priorité à ce poste. Et comme nous vous le révélions, les discussions avançaient positivement entre les différentes parties puisque Red Bull qui est impliqué dans les deux clubs, voulait placer Haidara à Paris.

Amadou Haidaira convoité en Ligue 1

Mais un autre club suit attentivement ce dossier. Selon nos informations, l’OGC Nice s’est immiscé dans la course ces dernières heures. Le club azuréen s’est positionné sur le profil du joueur pour renforcer son milieu de terrain. Après une élimination logique lors du tour préliminaire de C1 face à Benfica, Nice, qui a un effectif décimé par les blessures, doit impérativement se renforcer encore plus après la nouvelle blessure de Morgan Sanson dans le cœur du jeu. Encore plus après l’improbable échec Mahdi Camara, promis à Nice et qui se dirige finalement vers Rennes.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, Franck Haise réclamait aussi publiquement des arrivées en conférence de presse. « J’attends aussi que le recrutement arrive. On a besoin de trois joueurs, je pense». Sa direction l’a peut-être entendu et a décidé de se réveiller après un début de mercato très calme. Reste à savoir si Nice passera à la vitesse supérieure pour doubler le Paris FC dans le dossier Haidara mais Nice a clairement décidé de se positionner dessus. En espérant pour les supporters plus de réussite que le dossier Camara.