Parti cet été pour 9 millions d’euros en provenance de Guingamp, Marcus Thuram (22 ans) fait aujourd’hui les beaux jours du Borussia Mönchengladbach, actuel leader de Bundesliga. En effet, l’ailier gauche a déjà inscrit 5 buts et 4 passes décisives en 11 matches de championnat. Des prestations qui font de lui un prétendant à l’Équipe de France. En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps n’a pas caché que le jeune joueur « fait partie des joueurs que l’on suit ». Le principal intéressé s’est confié sur les Bleus dans une interview accordée à Onze Mondial.

« Je ne peux pas me dire que l’équipe de France va arriver vite. Je dois me dire qu’il faut travailler et qu’un jour peut- être, je serais pris en équipe de France. Mais rien n’arrive comme ça. On ne peut pas se dire que ça va arriver. Je sais qu’en tant que titulaire dans un club de Bundesliga, je suis sélectionnable. Je suis Français, j’ai les papiers français, je joue au foot. Donc tous les joueurs français peuvent être sélectionnés en équipe de France. Après, il y a 23 joueurs, et ce sont les 23 meilleurs. Je suis encore loin de cette liste des 23. Pour l’instant, j’essaye de bien travailler avec mon club, faire les choses comme il faut et après, si j’ ai la chance d’ aller en équipe de France, j’irai en équipe de France », a-t-il expliqué.