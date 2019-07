Au jeu du mercato, les Hammers se voient opposer quelques refus cet été. Andy Carroll a été laissé libre à l’issue de son contrat, Lucas Pérez est parti couler des jours heureux au Deportivo Alavés et Marko Arnautovic a filé en Chine (Shanghai SIPG). Mais les renforts offensifs espérés par les supporters tardent à arriver. L’offre de 50 M€ de West Ham au Celta Vigo pour Maxi Gomez a été refusée d’après Sky Sports. La structure de l’offre n’a pas été validée par le club espagnol. Ainsi, Maxi Gomez fait un pas vers Valence, qui a proposé plus d’argent.

À la recherche d’une alternative, les Hammers avaient coché le nom de l’attaquant international anglais Callum Wilson, qui devrait finalement rester à Bournemouth, où il est sous contrat jusqu’en 2022 et où il devrait même prolonger de quatre saisons dans quelques jours. Le Mirror avance le nom de Mario Balotelli, libre de tout contrat après une pige prolifique de six mois à l’Olympique de Marseille. Le média anglais explique de l’attaquant de aurait été proposé aux Hammers. L’Italien sera-t-il le nouveau coéquipier de Javier Hernandez et Jordan Hugill, les deux seuls attaquant restant au club, qui ne sont même pas certains de poursuivre à Londres ? Le mystère reste entier.

