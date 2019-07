Après les phases de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, les seize équipes encore en course pour le titre vont se livrer une lutte intense. C’est le cas du Maroc et du Bénin qui vont vivre le premier match de la phase à élimination directe.

Le Maroc d’Hervé Renard s’articule dans un 4-2-3-1 avec Bono dans les buts. Nabil Dirar, Manuel da Costa, Romain Saïss et Achraf Hakimi sont en défense. Moubarak Boussoufa et Karim El Ahmadi forment le double pivot. Seul en pointe de l’attaque des Lions de l’Atlas, Youssef En Nesyri est soutenu par Hakim Ziyech, Younés Belhanda et Nordin Amrabat.

Le Bénin se présente de son côté dans un 4-2-3-1 avec Saturnin Allagbé dans les cages. Le portier de Yeni Malatyaspor peut compter sur Moise Adilehou, Khaled Adénon, Olivier Verdon et Emmanuel Imorou qui forment la défense des Écureuils. Aligné en sentinelle, Jordan Adéoti évolue aux côtés de Mama Seïbou et derrière Jodel Dossou, Stéphane Sessegnon, Mickaël Poté et l’attaquant de pointe Cebio Soukou.

Les compositions :

Maroc : Bono - Dirar, da Costa, Saïss, Hakimi - Boussoufa, El Ahmadi- Ziyech, Belhanda, Amrabat - En-Nesyri

Bénin : Allagbé - Adilehou, Adénon, Verdon, Imorou - Adéoti, Mama - Dossou, Sessegnon, Poté - Soukou

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10