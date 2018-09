Victorieux sans forcer du Stade de Reims (4-1), le PSG poursuit son invincibilité en Ligue 1 (sept victoires en sept journées). Mais tout n’avait pas forcément bien commencé pour le champion de France, cueilli à froid par l’ouverture du score rapide de Chavalerin (1ère). Interrogé par Canal + à l’issue de la rencontre, Marquinhos a révélé ce qu’attendait Thomas Tuchel de ses joueurs ce soir. Et visiblement, le technicien allemand a les idées claires sur ce qu’il souhaite mettre en place.

« C’était un début de match que l’on ne voulait pas. Il y a une petite erreur de notre part. On s’est mal positionné. On est resté concentré, serein, on savait que ce n’était que le début de match. Cavani a marqué un but magnifique pour l’égalisation. On avait une bonne idée de jeu aujourd’hui, on voulait récupérer le ballon très haut. On travaille ça à l’entraînement et on veut le refaire en match. L’important dans ce match c’est qu’il y a eu du mouvement. Notre idée aujourd’hui, c’était de presser très haut. On l’a fait à l’entraînement, le coach nous a montré des vidéos. C’est sur ces choses-là que l’on peut s’améliorer, » a ainsi expliqué le défenseur central brésilien.