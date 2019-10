On le sait, les consultants anglais ne sont pas avares en commentaires piquants et en critiques en tous genres. Martin Keown, ancienne gloire d’Arsenal, s’en est ainsi pris à Nicolas Pépé sur le plateau de BT Sport. Et l’ex-défenseur, grand amateur de tacles virils, n’a pas épargné l’Ivoirien, arrivé de Lille pour environ 80 M€.

« Si on se souvient de l’époque d’Arsène Wenger, jamais la progression d’un jeune n’aurait été bloquée comme ils le font pour Bukayo Saka. Pépé va-t-il trouver sa place dans l’équipe ? Il a coûté un sacré paquet d’argent et Lille doit bien rigoler en allant à la banque avec. On n’en est qu’au début et peut-être que le joueur renversera la situation, mais je n’ai vraiment vu ce que l’on attendait de lui », a lâché l’Anglais. L’ancien Lillois appréciera...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10