Présenté comme l’une des pépites de demain, Martin Ødegaard a débarqué au Real Madrid dès l’âge de 15 ans. Un transfert qui avait fait grand bruit à l’époque. Dans un entretien accordé à Marca, le Norvégien est revenu sur son arrivée en Espagne. Entraîneur de la Castilla à ce moment-là, Zinédine Zidane a joué un rôle déterminant dans la décision du milieu de terrain, prêté à la Real Sociedad cette saison.

« J’ai eu l’intérêt de nombreuses équipes, mais la chose la plus importante pour moi a toujours été de continuer à progresser et à jouer. J’ai signé au Real Madrid parce que je pensais que c’était la meilleure chose pour moi, pour continuer à progresser, raconte le joueur de 20 ans. Je suis allé à Madrid parce que j’allais m’entraîner avec la première équipe, avec les meilleurs joueurs du monde, et jouer avec la deuxième équipe, avec Zidane comme entraîneur. »