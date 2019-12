Ils ont tous les deux été des éléments importants de la saison 2018-2019 de l’Ajax d’Amsterdam. Mais depuis, Frenkie de Jong (22 ans) et Matthijs de Ligt (20 ans) ont pris des trajectoires différentes. Le premier a rejoint le FC Barcelone cet été tandis que le second à pris le chemin de la Juventus de Turin. Plutôt proche, le premier avait incité le second à le rejoindre tôt ou tard en Catalogne afin de continuer à évoluer sous les mêmes couleurs.

Dans une interview accordée au site officiel de la Vieille Dame, le défenseur central a fait comprendre que ses envies passaient par l’Italie. « Je me sens très bien à Turin, même si c’est différent d’Amsterdam, mais j’espère rester ici à la Juventus pendant de nombreuses années. Je suis très heureux, tous les jours, parce qu’être dans un tel club ne peut que vous faire ressentir un grand honneur », a-t-il avoué.