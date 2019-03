L’affaire Kepa Arrizabalaga est close à Chelsea. Le portier a rejoué et a même été bon, et les performances des Blues s’enchaînent bien. Avant d’affronter Wolverhampton ce dimanche, Maurizio Sarri a tenu des propos assez curieux, estimant que le comportement du gardien en finale de Carabao Cup était finalement un mal pour un bien.

« C’était important pour notre confiance. Au final, la situation avec Kepa a été une bonne chose pour le groupe. Sur les cinq derniers matches, nous avons gagné quatre fois et fait un nul contre City. Avec au passage un seul but encaissé. On progresse sur notre régularité. On progresse sur notre solidité en défense. Mais il faut faire attention. On a déjà eu de longues périodes de succès dans le passé avant un trou noir de 15 jours désastreux. Il faut rester vigilants. »