PSG : Nasser Al-Khelaïfi offre des places à un fan dans la rue

De passage à la boutique du PSG à New York jeudi 10 juillet, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a offert des places pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs à un jeune supporter et sa famille. Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu sur la 5e avenue pour échanger avec les fans et vérifier l’arrivée des nouveaux maillots. Une scène grandement captée et partagée sur les réseaux sociaux. Déjà auteur de gestes similaires à Los Angeles et Miami, il a cette fois-ci demandé à un enfant quel club il soutiendrait dimanche.

En entendant sa réponse, il lui a immédiatement proposé des billets pour la rencontre face à Chelsea qui aura lieu ce dimanche, à 21h au MetLife Stadium. Plusieurs centaines d’ultras feront également le déplacement, grâce à un pack à 500 euros incluant vols, hôtel, transferts et billets. Malgré quelques complications lors de la demi-finale (vol annulé, nuit écourtée), les supporters sont prêts à vivre une nouvelle finale historique. Après la débâcle face au Real Madrid (4-0), le PSG arrive en finale comme le grand favori pour remporter la compétition.

