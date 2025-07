Luis Enrique vole au secours de Xabi Alonso

Hier soir, le mercredi 9 juillet, le Real Madrid a vécu une soirée cauchemardesque face au PSG (0-4) en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Complètement dépassée, l’équipe de Xabi Alonso n’a jamais existé face à un Paris en feu au MetLife Stadium. Mais malgré cette lourde défaite, le vestiaire merengue comme ses adversaires continuent de soutenir le technicien basque. Arrivé il y a seulement quelques semaines, Xabi Alonso traverse sa première période difficile à la tête du Real Madrid. Manque d’automatismes, erreurs défensives, et incapacité à rivaliser au milieu, les lacunes étaient criantes. La première mi-temps a été à sens unique.

La suite après cette publicité

Pourtant, Luis Enrique, toujours aussi classe, a tenu à rappeler que la comparaison était injuste : «ce sont deux projets très différents. Le mien dure depuis deux saisons. Xabi n’a dirigé que six matchs. Il lui faut du temps. Il a largement démontré ses qualités ailleurs.» Un message d’élégance, mais aussi de lucidité. Et dans un football où tout s’accélère, le temps pourrait être le véritable allié d’Alonso. À condition que le vestiaire et la direction continuent de le soutenir comme après cette gifle new-yorkaise. Le Real Madrid a démarré un nouveau cycle avec Xabi Alonso, il faudra être patient, même si à la Casa Blanca, on ne l’est jamais trop.