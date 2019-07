Nouvel épisode dans le divorce entre l’Inter et Mauro Icardi. Alors que l’Argentin n’est plus désiré au club, qui cherche à le vendre, les deux parties ont décidé d’un commun accord que le joueur quittait le stage de pré-saison à Lugano en Suisse. Il ne sera pas non de la tournée asiatique et reste à Milan.

Le club nerazzurro vient de communiquer la nouvelle dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Mauro Icardi reviendra à Milan aujourd’hui lors du retour de Lugano. Le club et l’attaquant argentin ont pris cette décision d’un commun accord. Icardi poursuivra sa reprise dans les prochains jours et ne participera pas au Summer Tour en Asie. »

.@MauroIcardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano.

Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo.

Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia#FCIM — Inter (@Inter) July 13, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10