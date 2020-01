Désormais loin de la capitale française, Maxwell garde néanmoins toujours un pied au PSG puisqu’il est ambassadeur du club au Brésil. Il a bien voulu accorder un entretien à Téléfoot dans lequel il revient sur la situation de Neymar. D’après l’ancien latéral gauche, son compatriote va rester et espère même qu’il va prolonger.

« Il est toujours extraordinaire. Je suis content qu’il soit resté. On parle de lui comme on parle de Messi et Cristiano Ronaldo. Il a besoin d‘une base derrière mais je crois qu’il est dans une équipe vraiment équilibrée. J’espère qu’il va maintenir cet équilibre et qu’il va rester longtemps. » Proche de Neymar, Maxwell sent peut-être quelque chose de positif venir, comme une prolongation.