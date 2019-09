Avec 4 buts et 1 passe décisive en 4 journées de Ligue 1, Memphis Depay (25 ans) réalise un début de saison canon avec l’Olympique Lyonnais. L’attaquant a expliqué au micro du média néerlandais NOS le pourquoi de sa forme actuelle.

« Je pense que je suis installé à Lyon. (...) Trouver une maison là-bas n’était pas facile, maintenant je l’ai trouvée. Sur le terrain, ça va bien et cela a à voir avec le nouvel entraîneur (Sylvinho, ndlr). Je pense que le moment était venu pour un renouvellement. C’est rafraîchissant, appétissant et positif », a-t-il lancé, prêt à faire durer son été indien. « J’ai encore un contrat de deux ans et nous jouons en Champions League. Pourquoi ne pas continuer avec mes bonnes statistiques ? »

