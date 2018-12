Amiens a lancé son mercato. Le départ de Paulo Henrique Ganso (29 ans), qui dispose d’offres de Chine et du Brésil, semble acté à en croire les échos du Courrier Picard. Un mouvement assez inattendu qui risque de lancer le marché amiénois. Toujours selon le quotidien régional, les pensionnaires de La Licorne entendent accueillir deux renforts : un latéral gauche et un attaquant axial.

« On y travaille depuis deux mois. Et on n’est pas à l’abri de voir un club venir chercher l’un de bons joueurs avec une offre qui n’est pas refusable à l’échelle d’un club comme le nôtre. Il faut toujours anticiper ce cas de figure ou des blessures de dernière minute comme celles de Zungu nous obligeant à recruter. On en discute avec le coach et une réflexion est menée sur un joueur offensif et défensif », expliquait il y a peu John Williams, responsable du recrutement de l’ASC. RMC Sport cite le nom du latéral turc Ömer Bayram (27 ans, Galatasaray).