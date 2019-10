Avec une forte concurrence en défense à Manchester United, Chris Smalling a décidé de relever un nouveau défi cet été. Le défenseur anglais a été prêté pour la saison 2019-2020 à l’AS Roma. Et depuis son arrivée, le joueur de 29 ans fait forte impression. Solide défensivement (quatre buts encaissés avec lui sur le terrain, ndlr), ce dernier a même inscrit son premier but avec les Giallorossi mercredi soir contre l’Udinese (0-4, 10e journée de Serie A). Du coup, le club italien s’activerait en coulisses pour le conserver.

Mercredi, La Gazzetta dello Sport évoquait déjà un possible accord autour de 15 millions d’euros entre l’AS Roma et Manchester United, le prêt de l’Anglais ne comprenant pas d’option d’achat. Et ce jeudi, Le Corriere dello Sport va un peu plus loin. Selon le média transalpin, un premier échange aura eu lieu hier entre les parties. L’AS Roma aurait proposé 10M€, mais MU en aimerait huit de plus... De nouvelles discussions devraient avoir lieu la semaine prochaine, et tout le monde pourrait se mettre d’accord atour des 15M€ comme évoquer par le papier rose. De son côté, l’international anglais (31 sélections) aurait déjà lâché aux Red Devils qu’il souhaitait rester à Rome.