Le mercato d’hiver vient d’ouvrir ses portes, et certains clubs s’activent déjà pour dénicher les bonnes affaires du moment. C’est le cas pour Newcastle qui souhaiterait renforcer le flanc droit de sa défense. Selon les informations de France Football, les Magpies suivraient attentivement les situations de deux joueurs évoluant en Ligue 1 : Valentin Rosier (DFCO) et Kenny Lala (Strasbourg).

Le premier est sous contrat avec Dijon jusqu’en 2022 et le second a réalisé une première partie de saison canon avec le club alsacien (trois buts, six passes décisives en Ligue 1). Pour rappel, la formation entraînée par Rafa Benitez, lorgnait également le défenseur du PSG Stanley Nsoki.