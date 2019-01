Annoncé sur le départ, notamment du côté de la Chine et du Dalian Yifang, Dimitri Payet reste un joueur de l’OM. Et il a tenu à mettre les choses au point à l’issue de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco. « On laisse les bruits parler. C’est la période c’est comme ça. Les gens qui me connaissent savent pourquoi je suis venu. Je ne perds pas mon temps à répondre à des stupidités pareilles. » Voilà qui est dit.