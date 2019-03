Pas toujours tendre avec Neymar ces derniers mois, Christophe Dugarry a un avis très tranché sur l’avenir de la star brésilienne. Et si le père de la star parisienne a récemment indiqué que son fils souhaitait prolonger l’aventure à Paris, l’ancien champion du monde a une tout autre idée. « Moi, je le vends », a-t-il expliqué sur RMC avant de mettre une condition dans un éventuel départ estival. « Enfin, je ne m’en sépare pas si je ne vois pas qui je peux recruter. »

Pour Dugarry, le calcul est simple. L’indemnité de transfert récupéré par le PSG pour son transfert ainsi que l’économie de son salaire pourrait permettre au club parisien de recruter plusieurs joueurs , si et seulement si ces derniers apportent une vraie plus-value sportive au club coaché par Thomas Tuchel. « Si tu peux prendre 250 millions de Neymar, plus son salaire, tu peux prendre trois ou quatre costauds à côté. Je vois à Liverpool ce que je peux leur piquer. Neymar, il ne joue que six mois, il y a trop de si… Mais si c’est pour faire partir Neymar et me retrouver avec des joueurs qui n’ont pas le niveau, je le garde bien évidemment. » Pas sûr que Nasser Al-Khelaïfi l’entende de cette oreille...