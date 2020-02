À l’image de son club, Mesut Özil connaît une saison délicate. Le milieu offensif de 31 ans a d’abord été sur le banc, et même en tribunes sous Unai Emery avant de regoûter aux joies du onze de départ sous les ordres de Mikel Arteta. Quasiment sur le départ d’Arsenal cet hiver, il est finalement resté au club, et ça sera le cas jusqu’à la fin de son contrat (juin 2021) révèle même son agent.

« Il lui reste encore 15 mois et d’ici là, il restera à Arsenal, c’est sûr. Il restera jusqu’à la fin de son contrat. Il n’y a aucune chance qu’il parte. Il arrive vers la fin de ce contrat, il aura alors 32 ans. Il sera agent libre et ce n’est pas une mauvaise situation. Il aura probablement une centaine de millions de followers sur les réseaux sociaux à ce moment-là, son marketing sera plus important d’ici là. À 32 ans, il peut encore continuer à jouer au football au plus haut niveau pour les deux ou trois prochaines années. Je regarde toutes les options pour obtenir le meilleur contrat pour lui. Les options arrivent maintenant. Peut-être qu’il restera et aura un nouveau contrat avec Arsenal. Si le club ne lui fait pas d’offre, il ne peut pas rester. S’il reçoit une offre du club, il la considérera » assure à Inews Erkut Sogut. L’international allemand touche un salaire d’environ 400 000 € par semaine.