Coup dur dans cette première demi-heure pour l’OM à Metz (match à suivre sur notre live). Alors que le score est de 0-0, les Phocéens ont vu leur capitaine Steve Mandanda sortir sur blessure. C’est Yohann Pelé qui a pris la suite dans le but.

Le portier marseillais s’est blessé à la suite d’une mauvaise passe en retrait de Payet. Mandanda a manqué son contrôle et a planté sa cheville droite pour éviter un contact dans la surface avec Nguette. On en saura plus après la rencontre sur l’étendue de la blessure de l’international.