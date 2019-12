Mené part Montpellier jusqu’à la 74e minute et un début de révolte menée par Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s’est finalement imposé 3 buts à 1 à la Mosson. A la fin du match, le coach parisien est revenu, au micro de Canal +, sur le match réalisé par ses joueurs. Et le technicien allemand n’était pas peu fier de la performance de ses hommes, dans un contexte « hostile ».

« C’était une belle victoire, dans un beau match. C’est la seule manière de gagner ici. C’est très difficile. La pelouse est horrible, l’adversaire est très fort et l’atmosphère spéciale. Tu peux demander à Keylor Navas (qui a reçu un projectile, ndlr). Mais on a donné une réponse avec de la mentalité. C’était un match solide et une victoire bien méritée. Ils (Montpellier) sont costauds, ils sont forts. Le terrain est compliqué pour jouer. L’ambiance est hostile. Ils ont joué de façon professionnelle. On a accepté, on a montré notre qualité dans ce match avec beaucoup d’intensité », a d’abord déclaré Thomas Tuchel après la rencontre, avant d’évoquer son duo d’attaquants buteurs. « Ce n’est pas facile ici, les deux ont été longtemps blessés et commencent à rejouer ensemble. C’était dur mais j’ai l’impression que Neymar est habitué à ce genre d’atmosphère. Il a plus d’expérience. Ils ont gagné ce match, la qualité a fait la différence », a-t-il conclu.