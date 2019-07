Annoncé proche de Monaco, Ruben Aguilar est pourtant encore à Montpellier. Titulaire face à Saint-Etienne en match amical (EA Ligue 1 Games, à Washington), le latéral droit s’est confié sur son avenir aux micros de RMC Sport.

« Il y a eu des contacts. Des offres qui ont été refusées. Mais pour l’instant, c’est en stand-by, confie-t-il. Ici, je suis bien aimé. On me fait confiance. Le président, le staff, le coach, mes coéquipiers aussi, explique-t-il. J’ai pas envie de partir n’importe où. Je sais ce que je vais perdre. Et souvent, on ne sait pas ce qu’on va retrouver. Je suis très bien ici ». Il n’est donc pas impossible de voir le défenseur continuer avec Montpellier pour une troisième saison consécutive, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2020.

