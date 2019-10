Son retour est attendu ! Blessé depuis le début de la saison à cause d’une distension du ligament latéral interne du genou droit, Téji Savanier (27 ans) pourrait faire ses grands débuts avec Montpellier contre l’AS Monaco, samedi (20h), à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Recruté cet été pour 10 M€ chez le voisin nîmois, le milieu de terrain était absent depuis deux mois mais il a repris l’entraînement collectif ces dernières semaines.

Présent en conférence de presse, Michel Der Zakarian, l’entraîneur du MHSC, a confié que le meilleur passeur du championnat la saison dernière (13 offrandes) pourrait faire son apparition lors de cette rencontre : « C’est possible qu’il joue. On verra. Il s’est entraîné hier (mercredi). C’est aussi à lui de voir comment il se sent, s’il est apte ou pas. »

