Le 5 septembre prochain sortira le livre de Michael Owen sur sa carrière de footballeur. Passé par Liverpool, révélé durant le Mondial 98 avec l’Angleterre, transféré au Real Madrid et revenu en Angleterre à Newcastle puis Manchester United avant de finir à Stoke, l’attaquant a beaucoup de choses à raconter. La presse anglaise a publié les bonnes feuilles du livre, où Owen raconte qu’après son échec au Real Madrid, il n’aurait pas dû rallier Newcastle, alors qu’il espérait un accord avec Liverpool.

Cela n’a pas plu à Alan Shearer, légende des Magpies, qui était encore joueur à l’arrivée d’Owen, et qui l’a eu sous ses ordres le temps de quelques rencontres durant la saison 2008-2009. L’ancien attaquant a ainsi posté sur Twitter une pique à son ancien partenaire, revenant sur les regrets de ce dernier d’avoir rejoint Newcastle. « Oui, nous l’avions remarqué, le tout à 120 000 livres par semaine... ». Ce à quoi Owen a répondu vivement : « Pas sûr que tu sois aussi loyal à Newcastle que tu ne le prétends. Je me souviens parfaitement que tu as été à deux doigts de signer pour Liverpool après que Sir Bobby robson t’as mis sur le banc. Tu as tout fait pour partir. » Ambiance...

