Le transfert de Dani Olmo (21 ans) à l’AC Milan est sur la bonne voie. C’est ce que révélait ce jeudi Sportske Novosti, ajoutant que le Dinamo Zagreb et le club milanais étaient tombés d’accord pour un transfert estimé approximativement à 30 millions d’euros. Le quotidien sportif croate a apporté aujourd’hui de nouvelles informations sur la situation du joueur.

Le média rapporte finalement que l’AC Milan devrait payer 20 millions d’euros au club croate + 10 de bonus et un pourcentage à la revente. Les Rossoneri voudraient offrir un contrat de 5 ans à l’international espoirs espagnol et un salaire annuel de 2,5 millions d’euros. Le départ de Dani Olmo est très proche et les choses pourraient rapidement s’accélérer.