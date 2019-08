Annoncé sur le départ, le dossier Suso (25 ans) pourrait prendre une nouvelle tournure. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Milan AC, l’Espagnol pourrait prolonger chez les Rossoneri rapporte TMW. Il se dit également qu’aucune offre n’a réellement été suffisante pour convaincre le club lombard de vendre son joueur.

Cela fait maintenant deux matchs (contre le Benfica et Manchester United en International Champions Cup) que l’ailier droit joue dans la peau d’un numéro 10 qui doit distribuer le jeu. Ce qui n’empêche pas son entraîneur, Marco Giampaolo, de le mettre en avant : « C’est un champion, c’est un joueur fort et nous devons garder les joueurs forts. Je l’ai aussi dit au club et à lui. Ce n’est pas un problème ». Des déclarations qui peuvent également attirer l’attention sur le marché des transferts.

