Cinquième agent le plus puissant du Monde à en croire le dernier classement du magazine américain Forbes, Mino Raiola aime le football français et la Ligue 1. Il en compte ainsi plusieurs représentants dans son écurie, comme Blaise Matuidi, Alphonse Areola ou encore Paul Pogba et Mitchel Bakker. Nice Matin nous apprend ce vendredi que l’Italo-Néerlandais a enregistré l’arrivée d’un nouveau pensionnaire de L1 dans son équipe.

Il s’agit du portier de l’OGC Nice Walter Benitez (26 ans). Très bon depuis plusieurs mois, le gardien de but argentin, en fin de contrat en juin 2020, pourrait donc agiter les prochains mercatos avec l’aide de son truculent représentant, même si, il confiait vouloir poursuivre l’aventure avec le Gym comme il l’avait confié en septembre dernier. « Je suis heureux ici. On va bien discuter avec les nouveaux dirigeants ».