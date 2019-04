Cette nuit, le Los Angeles Galaxy s’est imposé à domicile contre le Real Salt Lake (2-1), grâce notamment à un but inscrit par son capitaine, Zlatan Ibrahimovic. Celui-ci s’est d’ailleurs illustré d’une autre manière sur le terrain, en se querellant avec un défenseur adverse, Nedum Onuoha, un ex de Manchester City. Le Suédois a saisi à un moment de la rencontre le bras de son adversaire, créant un moment de tension entre les deux hommes, puis est allé célébrer de façon ostentatoire son but devant Onuoha.

À l’issue de la partie, Ibrahimovic s’est rendu dans les vestiaires adverses afin de se faire pardonner, mais l’Anglais n’a pas accepté les excuses du Suédois : « Il est venu me présenter ses excuses après la rencontre, car à partir de la 60e minute du match, il m’a dit ce qu’il allait me faire, qu’il allait me faire mal pour ce match, a déclaré Onuoha, dans des propos rapportés par Sky Sports. C’est un gars qui est le visage de la MLS, comme il s’appelle lui-même, et il joue de cette façon sur le terrain. Si quelqu’un entre et me dit ça, je ne vais pas accepter ses excuses. C’est inacceptable. » De son côté, Ibrahimovic, fidèle à lui-même, a indiqué qu’il apprécie ce type d’altercation : « Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. J’aime me sentir vivant. J’aime quand ça devient des duels et cela parce que, parfois, non pas que je m’endorme, mais je ne me sens pas en vie s’ils ne me démarrent pas. Ils doivent m’activer, sinon cela devient trop facile. Je me connais. Quand je suis en colère, je me sens bien. »