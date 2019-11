Carlos Vela est devenu le premier Mexicain à être élu MVP de la saison de MLS. Avec 69,6% des suffrages, l’attaquant de 30 ans a devancé Zlatan Ibrahimovic (14,11% des voix) et le Vénézuélien d’Atlanta United, Josef Martinez (6,97%). Ce dernier était le tenant du titre.

L’ancien d’Arsenal ou encore de la Real Sociedad a inscrit 34 buts durant la saison régulière, ainsi que 2 nouvelles réalisations pendant les play-offs. Il a également délivré 15 passes décisives sur l’ensemble de la saison. Son équipe des Los Angeles FC a cependant été éliminée en finale de conférence par Seattle Sounders (3-1). Ces derniers affronteront le Toronto FC lors de la finale de MLS samedi prochain.

