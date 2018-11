Le passage de Tata Martino du côté du FC Barcelone n’a pas été un franc succès. Toutefois, l’entraîneur argentin a su repartir sur de bonnes bases et surtout bien rebondir du côté de la Major League Soccer.

En effet, l’ex-Blaugrana a été sacré meilleur entraîneur du championnat nord-américain. Il s’occupe des joueurs d’Atlanta (Géorgie) depuis septembre 2016. Mais il va quitter ses fonctions comme l’a annoncé en octobre le club américain.

Tata Martino named the 2018 @MLS Coach of the Year

Thank you and congrats to our gaffer ! pic.twitter.com/xyBWvKaV8t

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 13 novembre 2018