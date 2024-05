OM - Atalanta: les compositions officielles

L’OM a rendez-vous avec l’histoire ! L’Olympique de Marseille reçoit à domicile l’Atalanta Bergame ce jeudi soir pour la demi-finale aller de l’Europa League. À domicile, les Marseillais s’organisent en 3-5-2 avec Lopez aux cages. En défense, on retrouve Murillo, Mbemba et Balerdi. Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout et Luis Henrique sont au milieu de terrain. Et enfin, Sarr et Aubameyang animeront l’attaque marseillaise.

L’Atalanta s’articule en 3-4-3 avec Musso aux cages. En défense, on retrouve Scalvini, Djimsiti et Kolasinac. Zappacosta, de Roon, Ederson et Ruggeri sont au milieu de terrain. Et enfin, Koopmeiners, De Ketelaere et Scamacca sont placés en attaque.

Les compositions:

Olympique de Marseille: Lopez - Murillo, Mbemba, Balerdi - Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique - Sarr, Aubameyang

Atalanta Bergame: Musso - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca

