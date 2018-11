Après Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, c’est au tour de Mohamed Salah. L’Égyptien a, lui aussi, eu droit à sa statue en bronze, comme le rapporte le Liverpool Echo. Et à l’instar de celles du Portugais et du Gallois, elle ne ressemble pas vraiment au joueur de Liverpool.

Cette statue, sculptée par Mai Abdel Allah, lui aussi égyptien, a été présentée lors du Forum mondial de la jeunesse (du 3 au 6 novembre) se déroulant dans le pays de Salah, à Charm el-Cheikh. On peut y voir l’attaquant faire une célébration, les bras écartés et le regard vers le ciel, signe de la réussite de la jeunesse du pays selon l’artiste. Si l’initiative est louable, le résultat a été tourné en dérision sur les réseaux sociaux.